Skandinavia Apartment Berkolaborasi dengan Ikea Menghadirkan Unit Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Filosofi hidup ala Scandinavia, seperti Hygge dan Lagom banyak menarik perhatian dunia, bahkan diikuti oleh Inggris.

Kata Hygge berasal dari Bahasa Denmark, dapat diterjemahkan sebagai meluangkan waktu dari kesibukan sehari-hari untuk berkumpul dengan orang-orang tersayang atau menikmati waktu sendiri dengan membaca buku di sebelah perapian.

Hygge erat kaitannya dengan ketenangan jiwa dan merayakan kebahagiaan kecil dalam hidup.

Kemudian Lagom merupakan gaya hidup ala masyarakat Swedia. Lagom secara harafiah memiliki arti not too little, not too much atau sepadan dengan istilah seimbang.

Namun, dapat dibilang merupakan kebalikan dari Hygge yang cenderung mengarah pada perilaku konsumtif.

Lagom menerapkan gaya hidup minimalis yang menghadirkan paradoks less is more, digunakan sebagai standar gaya hidup seimbang masyarakat Swedia.

Filosofi Lagom ini diadopsi oleh Skandinavia Apartment sebagai brand tagline dan menjadi fokus utama yang dihadirkan dalam setiap garis desain unit dan fasilitas, demi meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan penghuninya.

Kali ini, Skandinavia Apartment berkolaborasi dengan Ikea selaku peritel perabot rumah dan furniture yang berasal dari Swedia.