Slank hingga Last Child Meriahkan Konser Jakarta Fair 2024, Intip Line Up Lengkapnya

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Fair Kemayoran kembali diselenggarakan tahun ini. Salah satu acara yang paling ditunggu para pengunjung adalah konser musik.

Pada tahun ini konser musik Jakarta Fair akan digelar rutin selama 32 hari, kecuali pada saat malam takbiran Idul Adha.

Konser ini menampilkan sajian musik lintas genre, mulai dari Rock, Pop, Jazz, Folk, Dangdut, Koplo, Reggae, Alternative, hingga punk.

“Sejumlah band dan musisi papan atas Indonesia akan tampil di antaranya Slank, Fortwnty, Tipe-X, Superman Is Dead, Last Child, The Sigit, The Adams, NDX AKA, Fiersa Besari, Maliq n D’Essentials, Tonny Q, Feel Koplo, dan masih banyak musisi top lainnya,” ucap Marketing Director PT JIExpo Ralph Scheunemann di Gedung Niaga, JIExpo, Kamis (6/6).

Berikut adalah jadwal konser musik Jakarta Fair periode Juni 2024:

• 12 Juni : Opening Ceremony dan Okaay

• 13 Juni : Feel Koplo dan Diskopantera

• 14 Juni : Tony Q, Gangstarasta, Pasundan 17