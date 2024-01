Slogan Baru Anies Baswedan: Indonesia Absence no More, Respected Forever

jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan jargon baru dalam debat ketiga Pilpres 2024.

"Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani dan mulainya dari mana? Pemimpin yang menjunjung tinggi etika, ilmu pengetahuan, terbuka akan gagasan atas ancaman-ancaman baru," kata Anies di acara debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

Seperti di debat pertama, Anies memberikan pesan kuat di penghujung acara bahwa Indonesia akan hadir di berbagai wilayah di pertemuan global dengan membawa aspirasi.

"We will no longer absence. Indonesia will be present and Indonesia will colour the world. Indonesia absence no more, respected forever," tukasnya.

Dalam pernyataan penutup itu Anies juga mengingat tugas presiden adalah memberikan rasa aman pada setiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia.

"Itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang memberi tugas untuk meramaikan dipikirkan kesejahteraannya sehingga mereka bisa berkonsentrasi. Siapa itu? TNI, Polri termasuk ASN di bidang petahanan," pungkasnya. (jpnn)



