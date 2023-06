Soundrenaline 2023 Pindah Lokasi, Sebegini Harga Tiket

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Soundrenaline 2023 menyampaikan perpindahan lokasi acara untuk tahun ini.

Bila tahun sebelumnya digelar di Ecopark Ancol, festival yang dipromotori Ravel Entertainment itu pada tahun ini diadakan di Sirkuit Carnaval Ancol, Jakarta pada 2 dan 3 September 2023.

"Kami ingin menampung antusias para penonton Soundrenaline 2023," kata Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promotor Soundrenaline 2023 di Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).

Soundrenaline 2023 lantas mengumumkan daftar pengisi acara yang bakal digelar 2 dan 3 September 2023.

Pada pengumuman fase kedua, salah satu festival musik ikonik dan juga progresif di Indonesia itu mengungkap beberapa band internasional.

Line up internasional tambahan yang bakal beraksi di Soundrenaline 2023 yakni Thirty Seconds to Mars, Explosions In The Sky, Turnover, dan The Devil Wears Prada.

"Kami ingin sedikit menuntaskan rasa penasaran para penikmat musik yang pastinya sudah tidak sabar," jelasnya.

Thirty Second to Mars menjadi salah satu line up Soundrenaline 2023 yang cukup spesial karena sengaja diboyong langsung dari Amerika Serikat.