ST Burhanuddin jadi Jaksa Agung Terbaik Sepanjang Era Reformasi versi TRMOTP

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin menerima anugerah sebagai Jaksa Agung Terbaik Sepanjang Era Reformasi di Tanah Air atau The Best Attorney General of the Reformation Era dalam anugerah penghargaan "The Right Man in the Right Place (TRMOTP)" di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Senin (30/10).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana mewakili Jaksa Agung dalam menerima penghargaan tersebut.

CEO PT Lensa Indonesia Global Media, Arief Rahman menyatakan penghargaan itu diberikan kepada ST Burhanuddin karena dinilai sukses membangun citra kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat di sepanjang era reformasi.

Hal itu juga sejalan dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia periode Juli 2023, di mana public trust terhadap "Korps Adhyaksa" mencapai angka tertinggi dalam sejarah sejak 1999.

"Jaksa Agung, ST Burhanuddin, berhasil membawa kinerja jajaran Kejaksaan Agung meraih trust tertinggi dengan angka 81,2 persen. Artinya, ST Burhanuddin mampu mengungguli citra Kejaksaan Agung RI saat dipimpin Jaksa Agung, Baharudin Lopa, tahun 2001," tutur

Ketut yang mewakili ST Burhanuddin menyampaikan terima kasih kepada PT Lensa Indonesia Global Media atas penghargaan yang diberikan kepada Jaksa Agung. Menurutnya, hal tersebut sangat tepat bahkan menggenapi 25 penghargaan yang diterima ST Burhanuddin sebelumnya dalam dua tahun terakhir.

"Sangat layak kiranya beliau menerima. Dalam dua tahun belakangan ini, Pak Burhanuddin telah menerima kurang lebih 25 penghargaan, baik dalam negeri maupun di luar negeri," ujarnya. "Semua itu terkait kinerja beliau sebagai Jaksa Agung sekaligus menempatkan beliau sebagai Jaksa Agung yang humanis di seluruh dunia yang diterima di 2022 kemarin."

Ketut melanjutkan penghargaan tersebut dapat menjadi dedikasi bagi ST Burhanuddin dan jajaran kejaksaan se-Indoensia agar terus profesional dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum dan keadilan.