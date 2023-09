Standard Chartered Bank Gelar Panel Diskusi di Ajang ASEAN Indo-Pacific Forum

jpnn.com, JAKARTA - Standard Chartered Bank mengadakan Accelerating a Just Transition to net zero in ASEAN, untuk membahas peluang dan strategi mencapai netralitas karbon di ASEAN.

Andrew Chia, Cluster Chief Executive Officer, Indonesia dan ASEAN Markets (Australia, Brunei, the Philippines), Standard Chartered menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah dan sektor swasta, dan juga komitmen Standard Chartered untuk mempercepat transisi ASEAN menuju net zero.

“Untuk membuat perubahan nyata dengan kecepatan dan skala yang diperlukan, kekuatan industri perbankan harus dimanfaatkan untuk menyalurkan modal ke tempat yang paling membutuhkan dan membiayai teknologi dan model bisnis baru yang dapat mendukung solusi masa depan," ujar Andrew Chia.

Standard Chartered telah hadir selama lebih dari 150 tahun di sejumlah negara di ASEAN, dan kami baru saja merayakan kehadiran kami selama160 tahun di Indonesia.

"Kami sangat berkomitmen dan memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam transaksi keuangan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional kami, termasuk pendanaan bersama untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara di Cirata, Indonesia senilai USD 112 juta," tuturnya.

Tentang bagaimana ASEAN dapat memanfaatkan peluang di kawasan tersebut untuk lebih mempercepat transisi net zero Rino Donosepoetro, Vice Chairman, ASEAN, Standard Chartered berujar menarik modal yang diperlukan dari negara maju untuk membantu transisi yang dilakukan negara berkembang akan menjadi sebuah tantangan dan memerlukan kolaborasi yang seimbang antara sektor publik dan swasta.

“Ketika dunia sedang menyesuaikan diri menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan, perusahaan-perusahaan ASEAN berada di titik penghubung antara peluang dan tanggung jawab," terang Prashant Hampihallikar, Head, Corporate, Commercial and Institutional Banking, Indonesia, Standard Chartered.(chi/jpnn)