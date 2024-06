Steakhouse di Jakarta Ini Beri Pengalaman Unik Menyantap Daging Sapi

jpnn.com, JAKARTA - Pencinta steak di Jakarta, kini bisa menikmati daging sapi berkualitas tinggi. Tak perlu jauh-jauh ke Bintato, karena Meatguy Steakhouse kini ada di SCBD Jakarta.

Kehadiran cabang kedua ini menegaskan posisi Meatguy sebagai steakhouse terbaik di Jakarta. Pencinta kuliner daging sapi dapat menikmati berbagai suguhan menu-menu ikonik Meatguy Steakhouse.

Sang owner, Dims the Meat Guy serta timnya menghadirkan perpaduan unik cita rasa khas Meatguy dengan nuansa modern ala steakhouse New York.

Tidak hanya memperkenalkan cita rasa klasik, tetapi berbagai kreasi hidangan yang memberikan pengalaman bersantap tak terlupakan.

Sapi-sapi yang dikurasi telah memenangkan banyak penghargaan internasional berkat kualitas dan kelezatannya yang tiada tanding.

"Setiap potong daging melalui proses seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas tertinggi," ujar Dimas Ramadhan atau Dimsthemeatguy, owner Meatguy Steakhouse dalam keterangannya, Minggu (2/6).

Kualitas daging terbaik yang menjadi prioritas utama Meatguy Steakhouse II kemudian diramu menjadi berbagai menu andalan. Mulai dari menu steak ikonik The Hanging Tomahawk "Godfather", The Bone Collector, & 45 Days Dry Aged Wagyu Ribeye with Butter Tallow.

Meatguy Steakhouse II juga dilengkapi dengan Dry Ager Room, perangkat pendingin daging. Adanya fasilitas ini juga melengkapi komitmen Dims menyediakan daging berkualitas terbaik, termasuk daging Stone Axe yang tergolong rare dan spesial disajikan pada berbagai menu andalan.