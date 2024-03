Stok Bahan Pangan di Pekalongan Aman Hingga Lebaran

jpnn.com, PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, memastikan ketersediaan bahan pangan masih aman mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran 2024 karena pasokan maupun stok komoditas lancar dan melimpah.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM) Kota Pekalongan Supriono mengatakan bahwa saat ini tim satgas pangan telah melakukan pengawasan di sejumlah pasar tradisional, pasar modern, retail modern, maupun distributor beras dan pangkalan elpiji bersubsidi.

"Berdasar hasil pantauan maupun pengawasan, kami pastikan ketersediaan bahan pangan pokok masih relatif aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terjadi kelangkaan komoditas pangan di pasaran," katanya.

Dia yang didampingi Kepala Bidang Perdagangan Fitria Yuliani Kartika mengatakan sejumlah lokasi yang telah dilakukan pengawasan oleh tim satgas seperti 8 pasar rakyat, 5 pasar modern, 22 toko modern, 3 agen telur, 6 distributor beras, 7 distributor sembako, SPBU, 14 pangkalan elpiji, serta 2 kios kedelai.

Adapun beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti daging ayam ras, telur, minyak goreng curah, serta bawang merah dan bawang putih.

Saat ini tok beras yang tersimpan di gudang Bulog Pekalongan masih mencapai sekitar 2.300 ton yang diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan pangan hingga Lebaran 2024.

"Untuk harga beras masih relatif stabil. Beras medium semula Rp16.500 per kilogram menjadi Rp15.500 per kilogram. Kemudian beras premium semula Rp 17 ribu per kilogram menjadi Rp16.500 per kilogram," katanya.

Kemudian komoditas pangan lain seperti daging ayam yang semula hanya Rp41 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp 43 ribu per kilogram akibat meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan daging.