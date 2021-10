Strategi ArwudaHealth Untuk Menghadapi Gelombang Ketiga Covid-19

jpnn.com, KARAWANG - Pendiri ArwudaHealth Sony Subrata menjelaskan 15 strategi mengantisipasi dan memitigasi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia.

Strategi tersebut disampaikan Sony untuk merespons beberapa pakar virologi yang berpendapat pada Desember 2021 hingga Februari 2022 mendatang, diperkirakan akan terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia.

Strategi ini disusun berdasarkan berbagai rekomendasi dari WHO (World Health Organizarion), CDC (Centers for Desease Control and Prevention), ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning) dan ISO/PAS 45005:2020 (Accupational Health and Safety Management, International Organization for Standardization).

Menurut Sony, 15 strategi tersebut diawali dengan 10 Strategi Preventif, yaitu: diadakannya audit area, fasilitas dan disiplin kerja, optimalisasi thermal face recognition.

Kemudian, peningkatan frekuensi swab antigen, pengadaan tes PCR secara strategis, standarisasi dan frekuensi pengunaan masker, penambahan filtrasi HEPA di area kerja.

Serta aksesabilitas terhadap nutrisi dan vitamin yang spesifik, perlindungan asuransi khusus COVID-19, persiapan vaksinasi ketiga, dan pemanfaatan integrator layanan kesehatan.

Sony menambahkan, dilanjutkan dengan lima Strategi Kuratif yang meliputi: persiapan program Isoman (Isolasi Mandiri), aksesabilitas terhadap obat COVID-19, ketersediaan ruang ICU, penyediaan oxygen concentrator dan kesiapan tenaga kesehatan yang profesional.

“Kita sudah belajar banyak dari gelombang kedua pada Juli lalu. Jadi, di akhir tahun ini dan awal tahun depan, kita sudah bisa membayangkan akan betapa rumitnya permasalahan ketika sebuah perusahaan padat karya mengalami outbreak di area kerjanya," ujar Sony Subrata di Novotel Karawang Hotel, Karawang, Jawa Barat, Selasa (19/10).