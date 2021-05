Suami Divonis Kanker Getah Bening, Begini Cerita Tasya Kamila Soal Gejalanya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tasya Kamila mengungkapkan bahwa suaminya, Randi Bachtiar, sempat sesak napas pada 2019 lalu.



Sebelum akhirnya didiagnosis mengidap penyakit kanker getah bening.



Namun, kala itu, mereka tak berpikir bahwa Randi mengidap penyakit kanker getah bening.



Sebab, gejala yang dialami pria tersebut sangat umum, yakni sesak napas, apalagi saat itu Randi memang tengah latihan untuk maraton.



"Kami enggak tahu kalau itu adalah sesuatu yang berbahaya atau apa. Kami pikir lagi banyak latihan lari saja. Selain itu pegal, tetapi, kan, semua orang sering begitu," ujar Tasya di kediamannya kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Senin (10/5).



Namun pada Oktober 2020, Ayah satu anak itu mengalami batuk selama tiga minggu.



Tasya mengatakan bahwa sang suami telah menjalani pemeriksaan Covid-19 dan hasilnya negatif.



Akhirnya mereka memutuskan ke rumah sakit dan memeriksa gejala tersebut ke dokter THT.



Akan tetapi hingga obat yang diberikan habis, tak ada perubahan dari Randi.



"Sekali waktu batuk Randi keluar darah. Bukan dari muntah darah, cuma dahak keluar darah. Akhirnya ke dokter paru, dirontgen, kelihatan ada massa di rongga dadanya," jelas pelantun Aku Anak Gembala tersebut.



Randi akhirnya melakukan CT Scan untuk memastikan massa di rongga dadanya tersebut. Hasilnya pun sesuai seperti dugaan awal.



Perjuangan mereka untuk mengetahui penyakit Randi tak berhenti di situ.



Pria berhidung mancung tersebut melakukan biopsi untuk mengetahui massa tersebut termasuk jenis tumor ganas atau jinak.



"Biopsi itu di CT scan karena ada di organ dada jadi harus diguide diambil pakai jarum untuk sampel," kata Tasya.



Sejak itu, Tasya dan Randi mencari informasi tentang apa yang dialami.



Namun akhirnya Randi memutuskan untuk menjalani operasi untuk mengetahui massa tersebut.



Salah satu pertimbangan mereka saat itu ialah kondisi Randi yang makin memburuk dan terganggu karena batuknya yang menyebabkan sesak napas.



"Pas CT scan ulang massanya sudah membesar 1,5 kali lipat dari dua bulan sebelumnya. Jadi, ya memang the best way, dioperasi," tutur Tasya.



"Setelahnya baru ketahuan bahwa massanya itu ternyata kanker kelenjar getah bening jenisnya lymphoma hodgkin stadium 2," sambung dia.



Kekinian, Randi telah menjalani kemoterapi sebanyak empat kali. Ukuran tumor tersebut pun mulai mengecil.



Meskipun begitu, suami penyanyi cilik tersebut harus tetap menjalani perawatan khusus.



"Sekarang lagi menjalankan terapi radiasi. Rencananya 25 kali, saat ini baru yang ke-10," pungkas Tasya Kamila. (mcr7/JPNN)



