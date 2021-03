Suami Tak Hadiri Sidang Cerai, Wulan Guritno Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Suami Wulan Guritno, Adilla Dimitri tidak hadir dalam sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Wulan Guritno pun berkelakar mengenai ketidakhadiran sang suami.

"Saya mewakili keduanya he he he," kata pesohor kelahiran 14 April 1981, Kamis (18/3).

Sebelumnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menunda sidang cerai Wulan Guritno dan Adilla Dimitri.

Penundaan tersebut karena pihak tergugat (Adilla, red) tidak hadir dan tidak diwakilkan oleh kuasa hukum.

Sidang cerai keduanya akan kembali digelar pada 25 Maret 2021.

"Agenda tetap sama, mediasi," kata Taslimah, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Wulan Guritno mendaftarkan gugatan cerainya pada 25 Februari 2021. Gugatan tersebut didaftarkan melalui kuasa hukumnya, Ficky Fernando. (jlo/jpnn)



