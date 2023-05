Subholding Upstream Pertamina Raih 5 Penghargaan di Ajang APQA 2023

jpnn.com, JAKARTA - Subholding Upstream Pertamina meraih lima penghargaan sekaligus, dalam ajang Annual Pertamina Quality Award (APQA) 2023.

APQA merupakan ajang penghargaan tahunan dalam bidang inovasi dan perbaikan berkelanjutan yang digelar PT Pertamina.

Ajang yang mengusung tema Embracing Change, Leap The Challenges digelar di Graha Pertamina, Jumat (26/5).

Dalam sambutannya, Direktur SDM PT Pertamina M. Erry Sugiharto, menjelaskan saat ini merupakan masa revolusi industri 5.0, di mana pemanfataan teknologi modern seperti artificial intelligence, robotic, mesin e-learning akan berjalan beriringan dengan aktivitas manusia.

“Kita akan terus berhadapan dengan teknologi, apabila dimaknai secara positif tentunya akan membantu kita menjawab tantangan dan mengakselerasi kinerja. Namun, di sisi lain hal tersebut bisa menjadi ancaman dan tidak bisa beradaptasi atas perubahan tersebut,“ ujar Erry.

Menurut Erry, Quality Management menjadi faktor penting dalam meningkatkan keunggulan kompetitif, membangun citra perusahaan, dan meningkatkan nilai tambah dalam mencapai kesuksesan yang akan dirasakan jangka panjang.

Dalam kegiatan tersebut, Subholding Upstream Pertamina kembali menunjukkan prestasi dengan raihan lima penghargaan, di antaranya The Most Productive & Sustainable CIP, The Most Productive Replicated Innovation, The Best KOMET Influencer, The Best Business Performance Excellence, dan The Best Value Creation Achievement.

“Alhamdulillah pelaksanaan APQA 2023 berjalan dengan lancar dan seluruh inovasi memberikan kontribusi yang signifikan. Inovasi merupakan salah satu pilar dari Quality Management yang telah menjadi budaya perusahaan," terang Direktur SDM & Penunjang Bisnis Subholding Upstream Pertamina, Oto Gurnita.