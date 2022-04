Sukses Bermain 'Peran', Cak Imin Masuk 3 Besar Capres Pilihan Warga NU

jpnn.com, JAKARTA - Nama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin masuk tiga besar dalam survei capres pilihan warga NU yang dilakukan oleh Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS).

Cak Imin hanya selisih 0,5 persen dari peringkat teratas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan persentase 18 persen.

Direktur Eksekutif CSIIS Moh Sholeh Basyari ada tiga faktor yang membuat Wakil Ketua MPR itu berada di posisi kedua capres pilihan warga Nahdlatul Ulama.

Dia menyebutkan faktor pertama ialah deklarasi yang masif sejak pertengahan Januari hingga akhir Maret membuahkan hasil yang gemilang.

"Kedua, Cak Imin sukses memainkan peran playing victim terkait relasi PBNU dan PKB," kata Sholeh di kawasan Jakarta Timur, Jumat (8/4).

Dia mengungkapkan Cak Imin juga sukses merebut kembali simpati dari kiai NU pendukung almarhum Gus Dur, tatkala PBNU keras pada langkah politik PKB.

"Namun, dukungan kiai NU itu tidak utuh dan harus berbagi dengan capres lain," lanjut dia.

Riset Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) sendiri menemukan sejumlah Capres 2024 yang menjadi pilihan warga NU.