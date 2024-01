Sukses Kembangkan Bisnis Hijau, CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro Raih Penghargaan Internasional

jpnn.com, BANGKOK - Chief Executive Officer (CEO) Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) Dannif Danusaputro berhasil meraih penghargaan Indonesia Executive of the Year - Renewable Energy.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penganugerahan Asian Management Excellence Award yang diselenggarakan pada Selasa (23/1).

Pertamina NRE mendapat pengakuan internasional dalam Asian Management Excellence Awards berkat kepemimpinan Dannif Danusaputro sebagai CEO Pertamina NRE.

Baca Juga: Pertamina NRE dan Hitachi Energy Berkolaborasi Kembangkan Teknologi Konservasi Energi

Dannif dinilai berhasil dalam mengembangkan bisnis hijau, dan memiliki kinerja luar biasa dalam memimpin Pertamina NRE.

Salah satu keberhasilan Pertamina NRE adalah dalam pengembangan bisnis karbon yang berhasil mewujudkan capaian luar biasa hingga sampai pada inisiatif perdagangan karbon.

Berkat prestasi tersebut, Tim Karbon Pertamina NRE juga mendapatkan penghargaan di ajang yang sama, yaitu Team Of The Year- Renewable Energy.

Dannif dinilai layak mendapatkan penghargaan Indonesia Executive of the Year - Renewable Energy oleh para dewan juri yang berasal dari 'Big Four Consultant', antara lain KPMG, PWC dan EY.

Dannif menunjukkan performa yang luar biasa dalam menakhodai Pertamina NRE meningkatkan kapasitas terpasang dari pembangkit listrik tenaga surya sebesar 236 persen di tahun 2023.