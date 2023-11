Sukses Merilis Album EP, New Chaseiro Tampil Memukau di Konser Perdana

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik New Chaseiro langsung melakukan show case bertajuk 'New Chaseiro On The Block' setelah sukses merilis album EP pada Juli 2023.

New Chaseiro yang beranggotakan Rafi Sudirman, Albert Fakdawer, Kafin Sulthan, dan Rega Dauna, ini melakukan show case di Pos Block, kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Pada acara tersebut, mereka menyuguhkan tontonan yang atraktif kepada penonton. Mereka membuka konser itu dengan tiga lagu, yakni Kekagumanku, Sesaat Berdua, dan Jika Saja.

Baca Juga: 4 Band Pilihan SEAJournal Siap Beraksi di Joyland Festival 2023

Acara pun makin panas dengan permainan instrumen dari keempat personel Chaseiro yang disambut teriakan dan tepuk tangan para penonton.

Memasuki lagu Shy, Pengagum, Janjiku, I Am, Everything About Love, dan seterusnya mereka makin menguasai panggung malam itu.

Sesekali, Albert menyapa penonton. "Bagaimana, masih mau lanjut?" kata dia.

Usai menyapa penonton, mereka melanjutkan konsernya dengan menggelontorkan lagu lawas berjudul ‘Kidung’ yang pernah dipopulerkan oleh Alm Chrisye.

Di momen ini suasana langsung berubah menjadi sangat hangat antara para personil New Chaseiro dengan para penonton.