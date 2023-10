Suku Bunga BI Naik, tetapi Rupiah Hari Ini Memble

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Bank Indonesia (BI) mengetok suku bunga acuan yaitu BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) ke level 6,00 persen belum mendapatkan respons positif.

Seperti diketahui, suku bunga acuan bang sentral Indonesia naik sebesar 25 basis poin (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 Oktober 2023.

Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility juga naik masing- masing 25 bps secara berurutan menjadi ke level 5,25 persen dan 6,75 persen.

"Kenaikan ini untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari ketidakpastian global, serta langkah pre emptive dan untuk memitigasi dampaknya terhadap imported inflation, sehingga inflasi akan tetap dalam sasaran tiga plus minus satu persen pada sisa tahun 2023 dan 2,5 plus minus satu persen pada tahun 2024," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil RDG BI Oktober 2023 di Kantor BI, Jakarta, Kamis (19/10).

Namun, hari ini, Jumat (20/10) pagi melemah sebesar 0,19 persen atau 30 poin menjadi Rp15.845 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.815 per USD.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan rupiah berpotensi melemah terhadap USD karena indikasi kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral AS.

Baca Juga: Isu Pelemahan Ekonomi China Bikin Rupiah Hari Ini Parah

“Semalam, Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell memberikan sinyal bahwa kebijakan suku bunga tinggi masih diperlukan untuk menurunkan inflasi AS ke level 2 persen. Tetapi, Powell juga memberikan indikasi bahwa The Fed tidak terburu-buru menaikkan suku bunga acuan lagi karena tingkat imbal hasil obligasi yang tinggi di AS sudah membantu meredam inflasi,” ungkap dia ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.

Selain itu, ketegangan di Timur Tengah yang masih berlangsung turut menjadi kekhawatiran pasar yang mendorong pelaku pasar masuk ke aset aman, yaitu emas dan USD.