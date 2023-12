Sunarso Dinobatkan jadi Maestro CEO of The Year dan BRI Meraih Most Profitable Bank with Best GCG

jpnn.com, JAKARTA - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menorehkan capaian positif di sektor industri perbankan nasional memasuki penghujung 2023.

BRI mendapatkan dua penghargaan dari CNBC Indonesia Awards 2023 yakni Maestro CEO of The Year untuk Direktur Utama BRI Sunarso, serta kategori Most Profitable Bank with Best GCG (Good Corporate Governance).

Ada pun penghargaan ini diserahkan Jaksa Agung RI ST. Burhanuddin dan Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel kepada Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto di Jakarta (14/12).

Untuk kategori Maestro CEO of The Year, penghargaan diberikan karena Sunarso dianggap berhasil memimpin BRI dan terus menjalankan transformasi berkelanjutan yang menjadi fondasi kesuksesan perseroan dalam menjaga kinerja positif.

Selama kepemimpinan Sunarso, saham BRI (BBRI) diapresiasi investor dengan keberhasiannyal menyentuh All Time High pada 27 Juli 2023 di level Rp5.750 per lembar saham. Harga tersebut merupakan harga setelah stock split BRI pada 11 Januari 2011 dengan rasio 1:2 dan pada 10 November 2017 dengan rasio 1:5.

Selain itu, di bawah kepemimpinan Sunarso, BRI berhasil menjalankan aksi korporasi dengan skala internasional.

Pada 13 September 2021, Bank BRI mendapat mandat baru sebagai induk Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) melalui sinergi dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Hal ini ditandai dengan proses tambah modal lewat rights issue. Melalui aksi korporasi tersebut, BRI berhasil meraih nilai emisi sebesar Rp95,9 triliun.