Sunarso Dinobatkan The Best CEO in Digital Brand, BRI Borong 12 Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - Konsistensi BRI dalam berinovasi dan bertransformasi digital membuahkan kinerja gemilang.

Hal itu berhasil mengantarkan perseroan memborong 12 penghargaan dalam ajang 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024.

Acara penghargaan yang diinisiasi oleh Infobank Media Group dan Isentia tersebut diselenggarakan pada 1 April 2024 di Jakarta.

Pada acara penganugerahan tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso dinobatkan sebagai The Best CEO in Digital Brand 2024.

Anugerah tersebut diberikan atas keberhasilan transformasi yang dilakukan BRI sehingga perseroan menjadi perusahaan yang memberikan landasan pelayanan berbasis digital kepada publik dengan sangat memuaskan. BRI juga diakui sebagai salah satu perusahaan perbankan terbaik atas hasil penilaian masyarakat dan feedback media sosial pada produk-produk & layanan perbankan berbasis digitalnya.

Kemudian, 11 penghargaan lain yang diterima BRI di antaranya yakni The Best Overall Tabungan Bank Umum Konvensional 2024, The Best Overall Tabungan Bank Umum Konvensional 2024-KBMI 4 (Modal Inti di atas Rp70 triliun), The 2nd Best Overall KPR Bank Umum Konvensional 2024, The 2nd Best Overall Wealth Management Bank Umum Konvensional 2024, The 2nd Best Overall Mobile Banking Bank Umum Konvensional 2024, The 2nd Best Deposito Bank Umum Konvensional 2024-KBMI 4 (Modal Inti di atas Rp70 triliun).

Selanjutnya, The 2nd Best Overall Wealth Management Bank Umum Konvensional 2024-KBMI 4 (Modal Inti di atas Rp70 triliun), The 2nd Best Mobile Banking Bank Umum Konvensional 2024-KBMI 4 (Modal Inti di atas Rp70 triliun), The 2nd Best Deposito Bank Umum Konvensional 2024-KBMI 4 (Modal Inti di atas Rp70 triliun), The 3rd Best Overall Bank Umum Konvensional 2024, dan The 3rd Best Overall Bank Umum Konvensional 2024-KBMI 4 (Modal Inti d atas Rp70 triliun).

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan penghargaan tersebut didedikasikan untuk seluruh Insan BRILian atau pekerja BRI. Pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Insan BRILian karena telah memberikan kontribusi optimal kepada perusahaan dan memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah.