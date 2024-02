Sundowners Perkenalkan Diri Lewat Album 'Better Than That'

jpnn.com, JAKARTA - Duo asal Bali, Sundowners resmi memperkenalkan album perdana yang berjudul Better Than That.

Album tersebut diprakarsai oleh pemain bas, Ben yang juga berlaku sebagai produser.

Ben merancang album tersebut sejak dua tahun lalu ketika dirinya bertemu Lily.

Baca Juga: Xandega Persembahkan Lagu untuk Pencinta Kucing

Dari percakapan sore hari, keduanya berbagi referensi hingga berlatih musik, lalu muncul sebuah ide konyol.

Ben dan Lily ternyata sejak awal bertemu memang sudah memiliki taste musik yang berkesinambungan.

Saat itu, keduanya tidak sengaja menemukan formula di kala demo lagu mulai banyak dihasilkan hingga akhirnya memutuskan melangkah bersama.

Baca Juga: Arash Buana Hadirkan I Really Do Love Her Sebelum Rilis Album

Beberapa bulan setelah workshop, Ben dan Lily menentukan arah berlayar, bagaimana akan berselancar.

Langkah awal dimulai dengan peluncuran single pertama bertajuk I Don't Care yang akhirnya membentuk pendirian pada grup bernama Sundowners.