Surya Paloh Sebut Ganjar-Anies Duet Pemersatu Bangsa, NasDem Serius?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan gagasan duet pemersatu bangsa Anies-Ganjar menjadi skema terbaik dari Surya Paloh.

Dia menyebutkan duet pemersatu bangsa itu merupakan refleksitas Surya Paloh terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Willy mengatakan duet itu masih membutuhkan dialog yang lebih lanjut.

"Karena politik tidak bisa bertepuk sebelah tangan, sehingga butuh dialog. Maka ini skema yang terbaik. Namun, dalam bahasa Pak Surya: Why not the best. Ini yang menjadi salah satu referensi dalam berpolitik," kata Willy saat dihubungi wartawan, Senin (26/6).

Namun, Willy mengatakan pihaknya masih belum mengerucutkan tokoh yang diusung.

Dia menyebutkan pihaknya baru akan menentukan nama bakal capres-cawapres setelah pembahasan terkait koalisi mengerucut.

"Kalau sudah mengerucut koalisi baru bahas siapa di depan? Siapa mendampingi?" lanjut dia.

Willy juga membantah NasDem melaporkan nama-nama bakal capres yang akan diusung kepada Presiden Joko Widodo.