Suyanto, Pria Lamongan Tamatan SMK Merantau ke AS, Pulang Bikin Pesawat Bensin

jpnn.com, LAMONGAN - Pria asal Lamongan, Suyanto (42) tengah menyita perhatian publik gara-gara membuat pesawat terbang. Lantas, siapakah dan bagaimana pria desa itu bisa menciptakan karya yang tak biasa?

Laporan Ridho Akbar, Lamongan

SABTU (11/12), kehebohan melanda Dusun Tronggolonggong, Desa Sumberagung, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Pagi sekitar pukul 10.00 WIB, sebuah truk tiba di desa itu.

Yang tak biasa ialah barang yang diangkut truk tersebut, yakni sebuah pesawat.

Ternyata pesawat itu milik Suyanto, warga asal dusun setempat. Dia membawa pulang pesawat jenis short take off and landing (STOL) itu dari Ciamis, Jawa Barat ke kampung halamannya.

Baca Juga: Smart Aviaton Boyong Pesawat Legendaris ke Daerah Terpencil di Indonesia

Suyanto pula yang membuat pesawat itu.

"Semuanya dari pengalaman, Mas," ucapnya saat berbincang-bincang dengan JPNN.com, Sabtu (18/12).