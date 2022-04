Suzuki Borong 6 Penghargaan di IIMS 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berhasil memboyong enam penghargaan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022.

Penghargaan tersebut, yakni Best APM Indoor Booth Activity, Best Booth Car di atas 1.000 m2, Best Product Launch Activity, dan Best CHSE Implementation.

Kemudian, usher Suzuki yang dikenal sebagai Suzuki Aria meraih Miss IIMS 2022 dan Miss Best Costume IIMS 2022.

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada penyelenggara IIMS serta semua pihak yang telah mendukung Suzuki sehingga meraih enam penghargaan di IIMS Award tahun ini," kata Harold Donnel, 4W Head of Brand Development PT SIS melalui siaran pers, Senin (11/4).

Berlokasi di Hall A2 JIExpo Kemayoran dan berukuran 1.110 m2, booth Suzuki mengusung nuansa alam yang modern.

Selain memiliki area display unit yang diisi 14 line up mobil, tiga unit test drive, tiga line up sepeda motor, satu line up outboard motor, serta aksesori resmi.

Suzuki juga menyediakan area transaksi yang luas dan nyaman, area bermain anak, informasi yang tertera di layar digital, hingga photobooth.

Selain itu, Suzuki juga memberikan hadiah langsung bagi pengunjung yang bertransaksi di IIMS 2022 dan memberikan kopi gratis untuk pengunjung.