Swiss-Belresidences Kalibata Sambut Malam Tahun Baru dengan Magical Forest

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Swiss-Belresidences Kalibata menyambut Tahun Baru 2024, dengan menghadirkan acara bertema Magical Forest di area Jade Lounge & Terrace.

Ada berbagai kegiatan dan penampilan seru menjelang malam pergantian tahun baru nanti layaknya berada di Hutan Fantasi.

Di antaranya pertunjukan musik, permainan, dan undian berhadiah, serta grandprize berlibur ke Malaysia, berupa voucher hotel selama 4 hari 3 malam dan tiket pesawat PP.

Swiss-Belresidences Kalibata juga menawarkan New Year’s Eve Package mulai dari Rp. 1,602,024 nett untuk menginap satu malam di kamar Deluxe pada 31 Desember 2023.

Ada pilihan lainnya dengan harga mulai dari Rp2,042,024 nett untuk dua malam mulai dari 30 Desember 2023 – 1 Januari 2024. Semua paket sudah termasuk sarapan dan makan malam.

Bagi para pengunjung yang ingin merayakan tahun baru dengan makan malam bersama keluarga dapat menikmati penawaran Rp450,000 nett/orang untuk dewasa dan Rp199,000 nett/anak di bawah umur 10 tahun, sedangkan bagi anak di bawah umur 3 tahun gratis tanpa kursi.

Para tamu dapat menikmati promo terbatas, Early Bird Dinner Only Rp380,000 nett dan 20% discount untuk New Year’s Eve Package berlaku sampai 24 Desember 2023.

"Konsep makan malam yang akan kami hadirkan adalah All You Can Eat Buffet. Jadi, para tamu dapat menikmati berbagai menu yang tersedia sepuasnya mulai dari makanan pembuka hingga makanan penutup yang superlengkap dengan tema yang unik Magical Forest," ujar Agung A Wibisono, General Manager.