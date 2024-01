Tahun Pemilu, Investor Wajib Pahami Kondisi Politik dan Dampak Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Philmon Samuel Tanuri mengatakan 2024 merupakan tahun penting bagi 64 negara di dunia, seperti Amerika Serikat, India, Inggris, Rusia, Korea Selatan, dan termasuk Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu).

Sebab, hasil dari pemilu akan sangat menentukan arah negara dalam 4-5 tahun ke depan, termasuk memberikan kepastian bagi para investor di Indonesia.

“Kita akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Sebagai investor, tentunya sebelum ambil investasi, kita wajib memahami kondisi politik ke depan serta dampak ekonomi terhadap pasar modal,” ujar Philmon di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 'The Urgency to Ignite Growth', Rabu (31/1).

Melalui Trimegah Political and Economic Outlook 2024, Trimegah ingin memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi para investor untuk mengambil keputusan investasi.

Alasannya, saat ini masih banyak investor dalam posisi wait and see.

“Trimegah berkomitmen untuk berbagi informasi dan pandangan terkini bagi nasabah. Semoga mendapatkan pencerahan untuk mengambil keputusan,” tutur Philmon.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menambahkan kondisi geopolitik dan geoekonomi global masih mengkhawatirkan. Meski begitu, perekonomian Indonesia dinilai tetap stabil.

Hal tersebut dikarenakan tercapainya target realisasi investasi dan kinerja ekspor yang baik meski harga komoditas dunia tengah turun.