Tak Gentar Hadapi Thailand di Leg 2, Asnawi Mangkualam: Cukuplah Allah Penolong Kami

jpnn.com, SINGAPURA - Timnas Indonesia siap menatap laga penentu juara di sepanjang pertandingan Piala AFF 2020, Sabtu (1/1) malam WIB.

Meski hasil sementara tim asuhan Shin Tae Yong kalah agregat cukup telak 0-4 dengan Thailand, optimisme tinggi meraih juara masih dimiliki para pemain Timnas Indonesia.

Bahkan, sang kapten Asnawi Mangkualam Bahar telah mengobarkan semangat kepada rekan-rekannya bahwa hasil laga leg pertama Timnas Indonesia kontra Thailand pada Rabu (29/12) malam, bukan akhir dari segalanya.

"It's not over (ini belum selesai)," tegas Asnawi Mangkualam di IG Story akun miliknya, Kamis (30/12).

Sebelumnya, seusai Timnas Indonesia dibantai pasukan Gajah Perang, sebutan tim Thailand dengan skor telak 0-4, Asnawi langsung menyampaikan kalimat yang sangat bermakna.

Melalui akun pribadinya di Instagram, putra legenda PSM Makasar Bahar Muharram menuliskan Hasbunallah Wanikmal Wakil.

"Cukuplah Allah Allah sebagai penolong kami," artinya dari kalimat zikir yang dituliskan Asnawi tersebut.

Aktor Teuku Wisnu juga optimistis Asnawi Mangkualam dkk tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas di laga leg kedua untuk mengubah keadaan.