Taklukkan Jateng, Kalbar Sabet Emas Mobile Legends PON Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Kontingen Kalimantan Barat sukses merebut medali emas nomor Mobile Legends: Bang Bang pada cabang ekshibisi e-sport Pekan Olahraga Nasional XX Papua.

Tim Kalbar meraih medali emas setelah menaklukkan Jawa Tengah 2-1 dalam grand final yang menggunakan format best of three atau mencari dua kemenangan pertama, Sabtu (25/9), di arena Hoki dan Kriket Doyo Baru, Jayapura, Papua.

Dalam gim pertama, Jateng sukses membuat Kalbar kewalahan lewat hero yang mereka pilih.

Baca Juga: Tim Panahan Jawa Barat Pasang Target Tinggi di PON Papua 2021

Barisan penggawa Jateng yakni Attanasius David Halomoan Sihaloho, Berdard Ditya W, Martinus Kevin Dwi, Nabeel Dewanssa Widi Widadi dan Jason Aristo Liwanata, mencoba mencuri angka lewat pertempuran di area top lane.

Meski satu per satu penggawanya ditumbangkan Kalbar, Jateng mampu memberi perlawanan balik dan mengambil alih base utama untuk memetik kemenangan gim pertama lewat 16 berbanding 5 poin kill.

Kehilangan gim pertama membuat roster Kalbar yang diperkuat Alrazali, Frengki, Kevin Almeyda, Novianda Kusuma Prapanca dan Riandy bermain agresif di awal gim kedua, tanpa memberi kesempatan Jateng bernapas.

Baca Juga: Tim Kriket Putra dan Putri DKI Jakarta Kompak Segel Tiket Semifinal Pon Papua

Butuh waktu lama bagi Kalbar untuk meruntuhkan pertahanan Jateng.

Setelah 45 menit lamanya, kemenangan gim kedua mampu mereka raih demi menyamakan kedudukan 1-1.