Tanggal Muda Banyak Promo JSM di Alfamart, Borong Yuk Bun!

jpnn.com, JAKARTA - Promo JSM akhir pekan Alfamart kembali hadir pada 3-5 Desember 2021.

Ada banyak berbagai promo menarik di Alfamart mulai dari kebutuhan sehari-hari mulai dari beras, detergen, susu, hingga kebutuhan anak.

Harga beras sentra pulen lima kilogram dibanderol hanya Rp 55.900 dari harga 64 ribu, sedangkan untuk wilayah Jambi, Medan, Pekan Baru, Kalimantan, dan Batam dijual Rp 58.500 per pack.

Detergen merek Rinso, liq det Molto rose 750 mili juga dibanderol Rp 19.900 dari harga normal Rp 24.600 sedangkan untuk varian Molto Jpn ref 625 mili dibanderol Rp 12.900 dari harga Rp 14.900. Namun, untuk luar Jawa dan Bali harganya Rp 18.400 per pack.

Kebutuhan si kecil juga tersedia, mulai dari harga popok anak MamyPoko Pants M20 dibanderol Rp 33.500 per pack.

Kemudian, harga sabun cair merek Biore ada potongan harga cukup besar, dari Rp 29.900 dijual hanya Rp 17.900 per pack. Sabun cair Dettol dibanderol seharga Rp 17.900 dari harga normal Rp 37.900.

Berbagai macam susu juga diskon, Dancow 1+,3+,5+ 800 gram all varian beli dua dapat potongan Rp 10 ribu.

Harga Anlene Gold 5X all variant 650 gram dibanderol dengan harga Rp 79.400 per pack sedangkan Actitif 3X Vanila 600 gram Rp 56.900 per pack.