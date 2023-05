Tanjung Kenalkan Mini Album Sooner or Later

jpnn.com, JAKARTA - Musikus asal Bekasi, Tanjung merilis mini album atau EP perdana yang berjudul Sooner or Later.

Album tersebut terdiri dari 5 lagu yang menggali beragam kompleksitas cinta dan hubungan.

Tanjung memasukkan lagu Making Memories, You and Me, Always, Sooner or Later Will I Realise?, serta Losing Touch.

Sooner or Later dianggap sebagai proyek personal dan introspektif Tanjung yang menunjukkan kepiawaian bermusik dan keberanian menjelajahi kompleksitas cinta.

Menurutnya, judul EP Sooner or Later merupakan pengingat bahwa jawaban dari segala pertanyaan tentang cinta akan datang pada waktunya sendiri.

Album tersebut diyakini menggugah perasaan pendengar yang ingin merenungkan kembali kenangan asmara masa lalu atau menavigasi kompleksitas hubungan saat ini.

Demi menghidupkan tema dualitas dalam Sooner or Later, Tanjung bakal melakukan kampanye pemasaran dengan menampilkan serangkaian visual psikedelik.

Visual menggabungkan gambar dunia nyata dengan elemen imajinatif, mencerminkan dualitas cinta sebagai pengalaman nyata namun juga surreal.