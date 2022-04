Tante Ernie: Ramadan Pertama Tanpa...

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Tante Ernie mengatakan bahwa Ramadan tahun ini berbeda dari bulan puasa tahun lalu.

Sebab, ini menjadi Ramadan pertama dirinya tanpa kehadiran sang ibunda.

Ibunda Tante Ernie yang bernama Elly Sulastri meninggal dunia pada Oktober 2021 lalu.

"Ramadan pertama tanpa ibuku," ungkap Tante Ernie melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Perempuan berjuluk Tante Pemersatu Bangsa itu menyertakan foto tengah berziarah ke makam orang tuanya.

Tante Ernie sengaja berziarah jelang memasuki Ramadan tahun ini.

"Assalamualaikum bapak, ibu, we miss you so much," bebernya.

Dalam foto tersebut, Tante Ernie terlihat bersama kerabat di makam orang tua.