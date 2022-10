Task Force ESC B20 Mendukung Percepatan Ekosistem Kendaraan Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Task Force Energy, Sustainability and Climate Business 20 (TS ESC-B20) mendukung penuh pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui policy recommendation dan policy action di sektor energi.

TS ESC-B20 yang terdiri dari 8 co chairs dari industri energi global dan 150 lebih eksekutif dari negara-negara G20 telah menghasilkan tiga pilar rekomendasi.

Pertama, mempercepat transisi ke penggunaan energi berkelanjutan dengan mengurangi intensitas karbon.

Kedua, memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi berkelanjutan.

Ketiga, meningkatkan akses masyarakat untuk mengonsumsi energi bersih dan modern.

"Dalam diskusi strategis seputar policy recommendation yang kami kembangkan di dalam Task Force Energy, Sustainability and Climate, kami juga menekankan salah satunya peran penting kendaraan listrik dalam transisi energi,“ ucap Nicke Widyawati, Chair of TF ESG dalam B20 Side Event Ready to eMove yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (4/10).

Nicke Widyawati menyebutkan salah satu upaya untuk mencapai target pemerintah Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk meningkatkan pengurangan emisi dan mencapai Net Zero Emission pada 2060 bertumpu pada sektor energi dan kendaraan listrik akan memainkan peran kunci.

Menurutnya, sesuai arahan Presiden Jokowi ditargetkan di Indonesia setidaknya ada 2 juta sepeda motor listrik akan digunakan di jalan pada 2025 dan sekitar 13 juta sepeda motor listrik digunakan pada 2030.