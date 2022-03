Taspen Raih 3 Pengharaan dari Indonesia Green Awards

jpnn.com - Sebagai salah satu perusahaan BUMN, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (Taspen) berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Taspen juga mendukung penuh setiap Program Pembangunan Berkelanjutan yang diusung Pemerintah.

Berdasarkan komitmen tersebut, kali ini PT Taspen berhasil meraih 3 kategori penghargaan pada ajang Indonesia Green Awards 2022.

Penghargaan diberikan oleh Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi kepada Direktur Keuangan Taspen yang diwakili oleh Head Social and Environment Responsibility Taspen Agus Muharam di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta (21/3).

Agus Muharam menyampaikan apresiasi tertinggi kepada seluruh insan Taspen dan stakeholder untuk beragam program-program TJSL yang telah dilakukan.

"Pencapaian ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami dan menjadi pemicu bagi kami untuk menghadirkan beragam program TJSL yang lebih dekat kepada masyarakat. Dalam menjalankan setiap kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Taspen terus berupaya mengedepankan prinsip transparansi dan integritas sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan Perseroan,” ujar dia.

Baca Juga: TASPEN Raih 4 Penghargaan di Ajang Indonesia CSR Excellence Awards 2022

Penghargaan yang diraih Taspen terbagi ke dalam 3 kategori, yakni Kategori Mengembangkan Wisata Konservasi Alam melalui Program Taman Rekreasi Sehat Andal Taspen (TERAS Taspen), Ketegori Penanganan Sampah Plastik melalui Program Rumah Kolaborasi Andal Taspen (RUKO ATAS) dan Kategori Digitalisasi Konservasi Alam oleh Humas Taspen melalui Program Pemanfaatan Media Massa dan Sosial Media sebagai Sosialisasi Program Konservasi Alam.

Taspen, lanjut Agus, berkeyakinan penuh bahwa dengan mengedepankan prinsip moral dan etis dalam kinerja perusahaan, maka akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.