TASPEN Tanam 600 Bibit Pohon di Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi

jpnn.com, JAMBI - PT TASPEN kembali menunjukkan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penanaman 600 bibit pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Jambi, Provinsi Jambi pada Jumat (27/12).

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah ruang hijau di Kota Jambi, yang dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, serta mengurangi polusi udara.

Dalam jangka panjang, penanaman pohon ini juga diharapkan bisa mencegah erosi tanah, mengurangi risiko banjir di daerah tersebut, dan meningkatkan keanekaragaman hayati di kawasan perkotaan.

“Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) TASPEN. Wilayah Jambi dipilih karena merupakan salah satu target penghijauan di Pulau Sumatra pada 2024," ujar Corporate Secretary TASPEN, Henra.

"Inisiatif ini selaras dengan arahan Kementerian BUMN melalui Menteri BUMN, Erick Thohir, yang menyatakan bahwa penanaman pohon adalah langkah konkret untuk mengurangi polusi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Diharapkan penanaman 600 bibit pohon ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Jambi secara jangka panjang sehingga dapat menciptakan ekosistem yang lebih sehat untuk flora, fauna, dan manusia," imbuhnya.

Kegiatan reforestasi ini juga dilakukan untuk mendukung program mitigasi krisis iklim yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu komitmen Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030.

Inisiatif ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan emisi karbon yang lebih rendah melalui reforestasi di tiga wilayah prioritas, salah satunya Pulau Sumatra.