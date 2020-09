Tawarkan Hunian dengan Kualitas Terbaik, Summarecon Kini Hadir di Bogor

jpnn.com, BOGOR - Summarecon kini bakal hadir di Bogor, Jawa Barat. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P. Adhi mengatakan sebagai pengembang properti terkemuka, Summarecon tidak akan pernah berhenti untuk berkontribusi.

Pengembangan Summarecon Bogor dinilai akan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu hidup di lingkungan yang sehat dalam harmoni keseimbangan alam.

Dengan ketinggian 300-500 meter di atas permukaan laut, memungkinkan penghuni di Summarecon Bogor bisa menikmati manfaat lingkungan dan udara yang sehat juga iklim yang sejuk.

Kelebihan lainnya adalah pemandangan empat gunung, yaitu Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango dan Gunung Pancar serta diapit dua lapangan golf 63 holes dengan luas kurang lebih 210 hektar, yang tentunya menambah area terbuka hijau dan pemandangan lapangan golf yang indah.

"Di saat pandemi ini, kami terus menjalankan kegiatan usaha, agar perekonomian tetap terus berjalan. Hari ini kami secara resmi mengenalkan pengembangan terbaru yang segera akan menjadi salah satu icon dan signature Summarecon, yaitu Summarecon Bogor. Kami optimistis, peluncuran Summarecon Bogor juga akan disambut baik oleh masyarakat," ujar Adrianto secara daring, Selasa (29/9).

Direktur Summarecon Herman Nagaria menuturkan Summarecon Bogor memiliki luas 500 hektar, sangat ideal untuk dikembangkan sebagai kota mandiri.

Hadir di lokasi yang sangat strategis, bersisian dengan Kota Bogor dan bisa dijangkau melalui akses langsung pintu tol Bogor Selatan yang terhubung dengan Tol Jagorawi, serta dapat pula diakses dari kota Bogor.

"Bogor memiliki potensi yang luar biasa baik dari alam maupun pasarnya. Summarecon Bogor memiliki konsep yang berbeda, yaitu kami membangun kota mandiri yang baru untuk first home family, agar hidup dengan environment yang baru, yaitu pemandangan yang indah, udara yang sehat dan segar, dan juga akses yang sangat baik. Dengan demikian penghuni bisa menikmati cara dan gaya hidup yang baru. New city, new environment, new life," serunya.