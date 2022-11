Teken MoU dengan AACSB, LAMEMBA Siap Go Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) mengaku siap go internsional.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif LAMEMBA Prof. Dr. Ina Primiana, SE, MT saat penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB/ Asosisasi untuk Memajukan Perguruan Tinggi Bisnis), di Jakarta, Jumat (1/11).

Guru besar FEB UNPAD itu berharap kerjasama itu dapat lebih memperkenalkan standar akreditasi AACSB untuk bidang EMBA di Indonesia.

“Bersama AACSB, LAMEMBA dapat memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi atau program studi yang siap go international. Banyak peluang yang bisa diraih LAMEMBA dan AACSB atas kerjasama ini, yang semuanya bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia,” ujar Ina Primiana, Sabtu (12/11).

Nota Kesepahaman antara AACSB dan LAMEMBA mencakup kerja sama untuk penguatan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi, khususnya pada program studi EMBA (Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi).

"MoU tersebut diharapkan menjadi landasan kerja sama yang lebih luas antara kedua institusi, khususnya pada area pengembangan kurikulum pendidikan tinggi bidang EMBA dan program-program studi baru yang relevan," tutur Ina.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Eksekutif LAMEMBA Prof. Dr. Ina Primiana, SE, MT dengan Geoff Perry, Wakil Presiden Eksekutif dan Chief Officer AACSB, disaksikan oleh Ketua Dewan Kehormatan LAMEMBA Dr. Perry Warjiyo, Anggota Majelis Akreditasi BAN-PT Arief T Surowidjodjo dan Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Dr. Lukman, yang mewakili Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Wakil Presiden Eksekutif dan Chief Officer AACSB Geoff Perry menyambut baik kerja sama tersebut.