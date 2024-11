Temukan Aroma Elegan HINT Noble Extrait De Parfum

jpnn.com, JAKARTA - HINT brand parfum lokal Indonesia dikenal sebagai pelopor inovasi Infused Scent Technology di tanah air.

Teknologi ini menghadirkan aroma personal yang tahan lama, memadukan kemewahan dan keunikan, serta memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Brand parfum lokal HINT mengumumkan peluncuran HINT Noble Extrait De Parfum sebagai bagian dari kampanye "The Golden Scent: Spray Less, More Stay".

Diciptakan oleh parfumer berbakat asal Thailand, Nuntiya Wattanaarpa, HINT Noble hadir dengan aroma white floral-oriental yang elegan, menjadikannya pilihan sempurna bagi para penggemar parfum yang menginginkan keharuman tahan lama untuk momen spesial. Keunggulan ini menjadikan HINT sebagai pilihan utama bagi pecinta wewangian berkualitas tinggi.

Sebelumnya, HINT telah menciptakan varian unggulan bernama Noble Eau De Parfum.

Parfum ini menawarkan aroma bunga putih lembut dari tulip, menciptakan kesan elegan dan nyaman. Keunikannya terletak pada penggunaan GreenScent Technology, yang lebih dari setengah komposisinya terbuat dari bahan alami. Noble Eau De Parfum menggabungkan keharuman mewah dengan komitmen terhadap lingkungan.

Kini, HINT Noble Extrait De Parfum hadir sebagai salah satu evolusi dari lini sebelumnya, yaitu HINT Noble Eau De Parfum.

Menggabungkan keunggulan aroma tahan lama dengan sentuhan kemewahan khas Noble serta menawarkan pengalaman beraroma mewah yang lebih intens dan tahan lama.