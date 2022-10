Terapkan Teknologi CCUS, Pertamina Injeksi C02 di Lapangan Jatibarang

jpnn.com, INDRAMAYU - Pertamina mulai menerapkan teknologi carbon capture storage (CCS) atau carbon capture utilization and storage (CCUS) dengan melakukan injeksi perdana C02 di Lapangan Pertamina EP Jatibarang Field, Indramayu, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyambut baik penerapan teknologi CCUS yang dilakukan Pertamina dan merupakan pertama kali dilakukan di lapangan migas di Indonesia.

“Teknologi CCUS menjadi enabler yang mampu meningkatkan produksi migas melalui CO2-EOR sekaligus mengurangi emisi GRK secara signifikan,” ujar Tutuka Ariadji pada acara Ceremonial Kick Off Jatibarang CO2 Injection Show Case, Rabu (26/10).

Turut hadir dalam peresmian injeksi C02 yang dilakukan Dirjen Migas Tutuka Ariadji, yakni Senior Vice President Research Technology and Innovation Pertamina Oki Muraza, Dewan Komisaris Pertamina Hulu Energi Nanang Untung, Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng, dan Direktur Reservoir Evaluation CCS Grup JOGMEC, Hiroshi Okabe.

Menurut Tutuka, injeksi CO2 dalam penerapan CCUS merupakan akselerasi untuk mendukung target produksi migas nasional 1 juta barrel dan 12 MMSCFD pada tahun 2030 serta Net Zero Emission di 2060

SVP Research Technology and Innovation Pertamina Oki Muraza menegaskan injeksi C02 merupakan realisasi kerja sama antara Pertamina (Persero), Pertamina EP, dan Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) terkait 'JOGMEC on CO2 Injection for Enhanced Oil Recovery (CCUS-EOR) Project in Jatibarang Field'.

"Hari ini kami melihat sejarah baru bagaimana CO2 diinjeksi untuk meningkatkan produksi sekaligus mengurangi emisi," ujar Oki.

Penerapan teknologi CCUS merupakan komitmen Pertamina mendukung program pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan mencapai target penurunan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan Net Zero Emission di 2060.