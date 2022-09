Terbukti Menampar Pemain Lawan, Avan Seputra Dapat Denda dari IBL

jpnn.com, BALI - Shooting guard Satria Muda Pertamina, Avan Seputra mendapat sanksi seusai tertangkap kamera menampar pemain Bali United di ajang IBL 3x3 2022 seri pertama.

Dalam turnamen yang digelar di Discovery Beach Mall, Bali, Minggu (4/9/2022), pemain asal Surabaya tersebut terlihat melayangkan tangannya ke arah wajah Jason Kurniawan.

Atas kejadian tersebut, wasit yang memimpin sempat memberikan Avan pelanggaran unsportsmanlike foul.

Manajer kompetisi IBL Rufiana menyebut sanksi tersebut sudah tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemain kelahiran 28 Oktober 1993 itu dinilai melanggar three values of olympism, yakni excellence, friendship, and respect.

“Mengacu pada hasil rekaman video visual terlampir, terdapat unsur kekerasan yang dilakukan dengan sengaja," ungkap Rufi dalam laman IBL.

Avan Seputra nantinya tidak akan bermain mulai seri kedua IBL 3x3 yang akan berlangsung di Yogyakarta.

Kemungkinan, Satria Muda akan bermain dengan tiga pemain mengingat mereka telah mendaftarkan Avan pada seri tersebut.