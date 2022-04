Terharu, Nikita Mirzani Puji Niki Zefanya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani memuji penyanyi Niki Zefanya yang baru saja tampil dalam festival musik, Coachella 2022 di Amerika Serikat.

Dia mengaku bangga melihat prestasi penyanyi asal Indonesia yang pertama menjadi bintang tamu Coachella tersebut.

"Sumpah keren habis. Definisi go international sesungguhnya. Proud of you Niki Zefanya," ungkap Nikita Mirzani melalui akun miliknya di Instagram Story, Minggu (17/4).

Perempuan 36 tahun itu terharu melihat penampilan Niki Zefanya.

Menurut Nikita Mirzani, penampilan Niki sangat keren dari berbagai aspek.

"Terharu aku lihatnya. Keren habis, dari baju, make up, suaranya enggak usah diragukan lagi," jelasnya.

Nikita Mirzani takjub mendengar suara Niki Zefanya.

Buktinya, para penonton Coachella pun dibuat terpukau oleh Niki.