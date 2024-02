Terima Penghargaan Grammy Awards 2024, Taylor Swift Umumkan Album Baru

jpnn.com - Musisi Taylor Swift memberikan kabar bahagia kepada para penggemarnya, Swifties.

Kabar bahagia itu dia sampaikan saat menerima penghargaan Grammy Awards 2024, sebagai Best Pop Vocal Album dan Album Of The Year.

Taylor Swift mengatakan, dirinya akan segera merilis album studio yang ke-11 dalam waktu dekat.

Dilansir dari BBC News, pelantun Back To December itu sedang menerima penghargaan untuk Best Pop Vocal Album, untuk Midnights, ketika dia menyampaikan berita tersebut.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dengan memberi tahu Anda sebuah rahasia yang saya sembunyikan dari Anda selama dua tahun terakhir," ujar Taylor Swift.

Rencananya, album terbaru wanita 34 tahun itu akan dirilis pada April 2024 mendatang.

"Yang mana album baruku akan keluar pada 19 April. Judulnya The Tortured Poets Department," ucapnya.

Selain itu, melalui akunnya di Instagram, Taylor Swift juga menyampaikan kabar mengenai album terbarunya itu.(mcr7/jpnn)