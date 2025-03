Based on a True Story Tandai Kembalinya Will Smith Bermusik

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Will Smith mengumumkan tanggal perilisan album terbarunya berjudul "Based on a True Story.

Album itu menandai kembalinya dia ke dunia hip hop setelah vakum selama 20 tahun. Album ini dijadwalkan rilis pada 28 Maret mendatang.

Melalui akunnya di Instagram, Will Smith membagikan kabar tersebut dengan mengenakan jaket baseball merah putih dan topi senada.

Dia juga mengungkapkan bahwa album Based on a True Story akan berisi 14 lagu dan menghadirkan kolaborasi dengan DJ Jazzy Jeff.

Melansir The Hollywood Reporter, Smith memulai kariernya di dunia musik rap pada akhir 1980-an sebagai bagian dari duo DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince.

Lagu-lagu mereka seperti "Parents Just Don’t Understand" dan "Girls Ain't Nothing but Trouble" menjadi hits besar dan sering diputar di MTV.

Karier hip hop Smith mencapai puncaknya pada era album "Big Willie Style" (1997), diikuti oleh "Willennium" (1999), "Born to Reign" (2002), dan "Lost and Found" (2005).

Setelah itu, dia fokus pada karier akting hingga meraih piala Oscar berkat perannya di film "King Richard" (2021).