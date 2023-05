Terlihat Akrab dengan Bos Louis Vuitton, Nina Kaginda: Tunggu Kejutannya

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha skincare sekaligus sosialita asal Solo, Nina Kaginda terlihat akrab dengan CEO Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Bernard Arnault.

Keduanya terlihat sedang membicarakan hal serius saat menghadiri peluncuran 'The Landmark' Tiffany & Co. yang resmi dibuka di New York, Kamis (24/7).

Hal itu terlihat dari potret yang diunggah Nina Kaginda melalui akun miliknya di Instagram @ninakagindaa baru-baru ini.

Baca Juga: Luna Maya Jadi Brand Ambassador Flowhite Beauty

Pada potret itu, Nina memperlihatkan keakrabannya dengan orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes itu beserta anak-anaknya, yakni Antoine Arnault, Frederic Arnault, Alexandre Arnault, dan Jean Arnault.

Selebritas dunia, seperti Gal Gadot, Jimin BTS, Michael B Jordan, Taylor Joy, Zoe Kravits, Pharrell William, Hailey Bieber, Katy Perry, dan lainnya pun turut hadir dalam acara mewah ini.

Nina Kaginda rupanya masih merahasiakan proyek apa yang akan dibuatnya bersama bos LVMH itu.

Baca Juga: Louis Vuitton Luncurkan Earphone Wireless Seharga Rp 14 Juta

"Tunggu kejutannya," kata Nina saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (3/5).

Diketahui, perusahaan LVMH yang menaungi 75 brand mewah, seperti Tiffany & Co., Christian Dior, Fendi, Sephora, dan lainnya ini kembali meraup keuntungan sejak pandemi Covid-19 menurun.