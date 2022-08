Terpilih Sebagai Pemain Terbaik, Elkan Baggott Malah Kecewa, Ini Pemicunya

jpnn.com - Elkan Baggott dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga Gillingham FC vs Walsall pada lanjutan League Two atau kompetisi kasta keempat Liga Inggris, Sabtu (20/8/2022).

Bek Timnas Indonesia itu membantu timnya mendapat satu poin seusai bermain imbang 0-0.

Elkan tampil cukup tangguh mengawal lini belakang Gillingham FC. Melansir sofascore, bek 19 tahun itu melakukan enam sapuan, dua tekel sukses, serta memenangi lima dari enam duel udara.

Tak ayal, pemilik 10 caps bersama Timnas Indonesia dinobatkan sebagai man of the the match.

Namun, Elkan justru merasa kecewa karena di luar penampilan apiknya, dia gagal membawa Gillingham meraih tiga poin di kandang sendiri.

"Sejujurnya, hasil imbang ini cukup mengecewakan bagi kami. Sebab, laga kandang seharusnya kami menangi," ucap Elkan dalam laman resmi klub.

Kendati demikian, bek milik Ipswich Town itu mengaku mendapat banyak pelajaran dari laga kontra Walsall.

"Namun, performa kami lebih baik dari pekan lalu (kalah 0-2 dari Harrogate, 17 Agustus). Kami bisa memetik banyak pelajaran dari laga ini," imbuh dia.