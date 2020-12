Tertahan di Markas Elche, Real Madrid Ditinggal Atletico

jpnn.com, ELCHE - Real Madrid gagal menempel Atletico Madrid di puncak klasemen La Liga setelah hanya meraih hasil imbang 1-1 di markas Elche, Kamis (31/12) dini hari WIB.

Gol dari sundulan kepala Luka Modric membawa sang juara bertahan memimpin pada menit ke-20.

Namun Elche menemukan lagi jalan untuk tampil baik dalam laga ini ketika Fidel Chaves menyamakan kedudukan dari tendangan penalti pada awal babak kedua.

Kedua tim menciptakan beberapa peluang dalam mengemas tiga poin.

1 - Against Elche, Luka Modri? has scored his first headed goal for Real Madrid after 364 games in all competitions (26 goals). Brain. pic.twitter.com/bVzNFcqWk9 — OptaJose (@OptaJose) December 30, 2020