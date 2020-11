Terungkap, Ini Penyebab Kematian Sean Connery

jpnn.com, JAKARTA - Pihak berwenang dari Bahama mengumumkan penyebab kematian aktor legendaris Sean Connery, pada 31 Oktober lalu.

Dilansir dari TMZ, Connery meninggal dunia karena pneumonia berdasarkan sertifikat kematiannya.

Sertifikat mengatakan, Connery mengalami pneumonia, gagal napas, usia tua, dan fibrilasi atrium - kondisi terakhir yang dapat menyebabkan pembekuan darah, stroke, dan gagal jantung.

Istri Connery selama 45 tahun, Micheline Roquebrune, sebelumnya mengatakan bahwa dia juga harus berjuang keras melawan demensia dan "akhirnya pergi dengan damai".

Sean Connery meninggal dunia di usia 90 tahun, dalam tidurnya pada akhir bulan lalu.

Connery terjun ke dunia akting dengan memainkan peran kecil di perusahaan teater, dan berlanjut ke film dan televisi. Peran pertamanya adalah di film Disney "Darby O'Gill and the Little People" pada 1959.

Dalam karier aktingnya selama beberapa dekade, Connery memenangkan Oscar untuk "The Untouchables" (1987), dan muncul dalam film-film populer lainnya.

Mulai dari "Marnie" (1964) dari sutradara Alfred Hitchcock, "The Wind and the Lion" (1975), "The Man Who Would be King" (1975), "Indiana Jones and the Last Crusade" (1989) karya Steven Spielberg, dan "The Hunt for Red October" (1990).