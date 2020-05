Tesla Model 3 Baru Dipakai 23 Km, Setir Copot

jpnn.com - Pemilik Tesla Model 3, Jason Tuatara, tampaknya harus mengelus dada setelah mengalami masalah pada tungganganya.

Bagaimana tidak, Tesla Model 3 yang baru digunakan selama sebulan itu muncul masalah, yakni setir copot saat dikendarai.

Pria itu pun langsung menginformasikan keluhannya kepada CEO Tesla, Elon Musk melalui akun Twitter.

Pria berusia 43 tahun itu juga heran mengapa masalah itu terjadi pada mobil yang baru sebulan dibelinya.

Ia pun meragukan terkait kontrol kualitas terhadap produk mobil listrik asal Amerika Serikat itu.

@elonmusk Steering wheel fell of today! Concerned that the rest of the car will fall to bits too! Can this be looked into as to why it’s happened to a car just over 1 month old! #TeslaServiceIssues pic.twitter.com/w103imxnbA