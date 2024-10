Teuku Wisnu Ingin Fashion Show Malang Strudel Jadi Event Tahunan

jpnn.com, MALANG - Malang Strudel perdana menggelar fashion show di Malang, Jawa Timur, pada 27 Oktober 2024.

Acara ini menampilkan dua rangkaian utama, yakni Modelling Competition dan Malang Fashion Parade.

Owner Malang Strudel Teuku Wisnu mengatakan, 60 peserta dalam Modelling Competition yang terbagi dalam tiga kategori usia: A (4-6 tahun), B (7-11 tahun), dan C (12-24 tahun).

"Kategori ini dirancang agar semua usia bisa menyalurkan bakatnya, dan kami senang melihat antusiasme yang begitu besar," ujar Teuku Wisnu, dalam keterangannya, Kamis (31/10).

Sementara itu, Malang Fashion Parade menghadirkan karya-karya dari 12 desainer kenamaan, termasuk John Cataleya, Naeos by Boy Barja, Nenz3yo, UCHIQUE, EL OUTFIT.

Kemudian, Omah Jahit Fir by Andini, Valife by Vano, ONA, Sha Nad by Nidya, DeTuKa by Didik, Naeos x Andre Modelling School, dan NAC by Nizam Art.

Masing-masing desainer menampilkan busana terbaik mereka, menciptakan suasana penuh kreativitas dan inovasi.

Para peserta kompetisi berkesempatan memperebutkan hadiah jutaan rupiah serta berbagai merchandise eksklusif.