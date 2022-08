The Ayayay: Melaju di Kecepatan Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Jakarta, The Ayayay meluncurkan mini album kedua berjudul Melaju di Kecepatan Tinggi.

Grup rock beranggotakan Andika Patria (vokal/gitar), Edo Margoevan (bass), Aries Wijaksena (gitar), dan Ahmad Vino (drum) itu menawarkan 5 lagu terbaru dalam album tersebut.

Adapun lima lagu itu yakni Melaju di Kecepatan Tinggi, Jakarta Rock City, What Do You Want, Belaga Gila, dan Surat Buat Bangsat.

The Ayayay menyuguhkan lagu-lagu bernuansa rock n roll dalam album Melaju di Kecepatan Tinggi.

"Lirik di dalam lagu-lagu tersebut bernuansa fenomena sosial yang dilihat dari kacamata personel The Ayayay yang berasal dari kaum pekerja (working class hero)," kata Andika The Ayayay.

Single pertama The Ayayay yakni Melaju di Kecepatan Tinggi terinspirasi dari program Street Race Polda Metro Jaya yang digagas Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran.

Adapun single kedua Jakarta Rock City berkisah tentang kehidupan kelas pekerja Jakarta di tengah kerasnya ibu kota.

Selanjutnya, lagu What Do You Want menceritakan perseteruan atasan dan bawahan di sebuah perusahaan.