The Gade Coffee & Gold Berhasil Mengubah Wajah Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian terus bertransformasi di tengah perkembangan zaman dan teknologi.

Salah satu transformasi PT Pegadaian yakni melalui hadirnya gerai kopi The Gade Coffee & Gold. Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, hadirnya The Gade Coffee & Gold telah berhasil mengubah wajah Pegadaian yang identik dengan kelas menengah bawah, menjadi lebih kekinian dan pas dengan lifestyle generasi muda zaman now.

“Melalui The Gade Coffee & Gold, masyarakat lebih terbuka dalam mengenal dan menggunakan produk Pegadaian, sehingga turut meningkatkan jumlah nasabah dan kinerja keuangan PT Pegadaian dari tahun ke tahun,” ujar Damar.

Baca Juga: Tiket Festival Lampion Waisak 2024 Ludes Terjual

Damar menjelaskan sampai saat ini perseroan telah memiliki 40 outlet The Gade Coffee & Gold, yang tersebar di beberapa lokasi, termasuk di universitas dan perkantoran.

Untuk tahun ini Pegadaian berencana akan menambah outlet The Gade Coffee & Gold.

“Kami tahun ini akan menambah satu atau dua outlet saja,” serunya.

Lewat The Gade Coffee & Gold, sambung Damar, Pegadaian ingin mengenalkan berbagai produk dan layanan Pegadaian dengan cara yang lebih kekinian.

“Tujuannya bagaimana The Gade Coffee & Gold bisa lebih Dikenal lagi sama orang, kami ingin menularkan semangat hadirnya The Gade Coffee & Gold, di mana masyarakat bisa lebih tahu mengenai produk-produk dan layanan Pegadaian,” terang Damar.(chi/jpnn)