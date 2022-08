The Voice All Stars Masuk Babak Final, Raisa dan Ungu Siap Memeriahkan

jpnn.com, JAKARTA - Ajang pencarian bakat, The Voice All Stars akhirnya memasuki babak grand final pada Jumat (19/8).

Juara The Voice All Stars Indonesia sekaligus the star of all stars sudah di depan mata.

Delapan grandfinalis yang akan berkompetisi memiliki kualitas bintang dan memenuhi standar tinggi dari para coaches.

Adapun #TeamArmand diwakili oleh Ava asal Bali dan Jaqlien asal Makassar.

Dari #TeamVidiNino, ada Chiko asal Jakarta dan Shafira yang mempunyai kemampuan luar biasa.

Selanjutnya #TeamIsyana punya Izat dari Baubau serta Jean, bintang asal Medan.

Peserta Shasa asal Pekanbaru dan Jogi asal Medan terpilih menjadi grandfinalis dari #TeamTiti.

Penampilannya pada babak final peserta sangat menentukan siapa yang layak menjadi The Winner of The Voice All Stars.