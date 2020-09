Thiago Alcantara Positif COVID-19

jpnn.com, LIVERPOOL - Gelandang anyar Liverpool Thiago Alcantara positif terinfeksi COVID-19.

Pemain berusia 29 tahun yang didatangkan dari Bayern Muencehn itu sebelumnya absen saat Liverpool membekuk Arsenal 3-1 pada pekan ketiga Liga Premier, Senin (28/9) karena cedera.

“Thiago Alcantara telah dites positif COVID-19 dan saat ini sedang mengisolasi diri sesuai dengan pedoman yang berlaku,” bunti pernyataan pihak Liverpool.

“Klub sudah dan akan terus mengikuti semua protokol kesehatan COVID-19 dan Thiago akan tetap mengisolasi diri dalam jangka waktu yang ditentukan.”

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time. — Liverpool FC (@LFC) September 29, 2020